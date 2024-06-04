Adıyaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi

Adıyaman\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi

Adıyaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi İl Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. Vali Osman Varol, sergiyi gezerek usta öğreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergiye, İl Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kurum müdürleri, STK temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

04.06.2024 11:07
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Adıyaman'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi İl Müdürlüğü'nce yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Vali Osman Varol, kurslarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezerek, usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sergiye, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, kurum müdürleri, STK temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Osman Varol, Adıyaman, Kültür, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

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