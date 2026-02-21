Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, İftar Çadırında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, İftar Çadırında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

21.02.2026 17:30  Güncelleme: 21:17
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaptı. Çadırda yemek dağıtarak halkı iftara davet etti.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi. Alanda yemek dağıtımına katılan Tutdere, "Ramazan dayanışma ayıdır, tüm hemşehrilerimizi bu gönül sofrasına bekliyoruz" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırı, her gün binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor. Yoğun ilgi gören iftar çadırını ziyaret eden Tutdere, belediye personeliyle birlikte tezgahın arkasına geçerek yemek dağıttı.

Tutdere, Kent Meydanı'ndaki sofranın tüm şehre açık olduğunu vurgulayarak,"Burada binlerce hemşehrimizle birlikte iftarımızı yaptık. Adıyaman Belediyesi olarak kurduğumuz bu bereket sofrasına tüm halkımızı davet ediyorum. Sizi ağırlamaktan büyük onur duyarız. Ramazan, bolluğun, bereketin ve kardeşliğin ayıdır. Şehrimizin dört bir yanında bu dayanışma ruhunu aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
