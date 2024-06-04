Adıyaman\'da İnşaat İşçisi Vinç Kazasında Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vinçteki malzemelerin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralan işçi hayatını kaybetti.
Mehmet Doğan (29), ilçeye bağlı Salkımbağı köyünde yapımı devam eden inşaatta çalıştığı sırada üzerine vinçteki malzemelerin düşmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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