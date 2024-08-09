Adıyaman'da yapımı süren bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.
İndere köyü yakınlarındaki bir inşaattaki çalışmalar sırasında kurulan iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İskelenin altında kalarak yaralanan 3 işçi, 112 Acil Sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Cafer Özgül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da İnşaat İskelesi Çöktü: 3 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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