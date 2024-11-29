Adıyaman'da İş Makinesine Çarpma Kazası

Adıyaman'da park halindeki iş makinesine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 EAP 306 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kepçeye çarptı.
Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan G.H. ve C.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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