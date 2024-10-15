Adıyaman'da 'İtalyan Ressamlar' Sergisi Eğlenceli Anlara Sahne Oldu

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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Valiliği desteğiyle açılan "İtalyan Ressamlar" sergisinde yaptıkları yorumlarla gündem olan Hasan Çavuş ve Mehmet Bağış, bu kez de sosyal medyadaki görüntülerine ilişkin yorumları ile gülümsetti. Hasan Çavuş, "Gece gündüz arıyorlar, seni internetten gördük diyorlar" diye konuştu.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonunda yer alan İtalyan ressamlara ait yağlı boya tablolardan oluşan sergi, İl Halk Kütüphanesi'nde açıldı. Açılışta sergiyi ziyarete gelen 79 yaşındaki Hasan Çavuş ile 70 yaşındaki Mehmet Bağış'ın resimlere ilişkin yaptğı yorumlar, sanatseverleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

Hasan Çavuş, "Gece gündüz herkes beni arıyor, seni televizyonda internette gördük diyorlar. Çok telefon geldi bana, benim haberim yoktu, hatta gece telefon açtılar söylediler, benim haberim yoktu" diye konuştu. Bu yaşına kadar hiç resim sergisine gitmediğini söyleyen Hasan Çavuş, sergide gördüğü resimlerin kendisini düşünmeye sevk ettiğini dile getirdi.

Mehmet Bağış ise "Daha önce Kıbrıs'ta sergiye gittim. Bu sergideki resimler çok eskiden kalma bakınca insanın zihni açılıyor, baktığında daha iyi görüyor" ifadelerini kullandı.