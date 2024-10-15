Adıyaman'da 'İtalyan Ressamlar' Sergisi Eğlenceli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da 'İtalyan Ressamlar' Sergisi Eğlenceli Anlara Sahne Oldu

Adıyaman Belediyesi ve Valiliği’nin desteklediği 'İtalyan Ressamlar' sergisi, katılımcı Hasan Çavuş ve Mehmet Bağış’ın eğlenceli yorumlarıyla dikkat çekti. Sanatseverler, sergi açılışında iki yaşlı sanatseverin düşündüren ve güldüren sözleriyle keyifli anlar yaşadı.

15.10.2024 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Valiliği desteğiyle açılan "İtalyan Ressamlar" sergisinde yaptıkları yorumlarla gündem olan Hasan Çavuş ve Mehmet Bağış, bu kez de sosyal medyadaki görüntülerine ilişkin yorumları ile gülümsetti. Hasan Çavuş, "Gece gündüz arıyorlar, seni internetten gördük diyorlar" diye konuştu.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonunda yer alan İtalyan ressamlara ait yağlı boya tablolardan oluşan sergi, İl Halk Kütüphanesi'nde açıldı. Açılışta sergiyi ziyarete gelen 79 yaşındaki Hasan Çavuş ile 70 yaşındaki Mehmet Bağış'ın resimlere ilişkin yaptğı yorumlar, sanatseverleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

Hasan Çavuş, "Gece gündüz herkes beni arıyor, seni televizyonda internette gördük diyorlar. Çok telefon geldi bana, benim haberim yoktu, hatta gece telefon açtılar söylediler, benim haberim yoktu" diye konuştu. Bu yaşına kadar hiç resim sergisine gitmediğini söyleyen Hasan Çavuş, sergide gördüğü resimlerin kendisini düşünmeye sevk ettiğini dile getirdi.

Mehmet Bağış ise "Daha önce Kıbrıs'ta sergiye gittim. Bu sergideki resimler çok eskiden kalma bakınca insanın zihni açılıyor, baktığında daha iyi görüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mehmet Bağış, Hasan Çavuş, Adıyaman, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'İtalyan Ressamlar' Sergisi Eğlenceli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 18:24:49. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 'İtalyan Ressamlar' Sergisi Eğlenceli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.