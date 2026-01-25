Adıyaman İtfaiyesi, Yangınlara Müdahale Kapasitesini Eğitimlerle Güçlendiriyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen programda 91 itfaiye personeli, yangın çeşitleri, müdahale teknikleri ve korunma yöntemleri başlıklarında eğitim aldı.

Adıyaman Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Ankara İtfaiyesi iş birliğiyle itfaiye personeline yönelik 6 haftalık eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında 91 itfaiye personeli, alanında uzman eğitmenlerden yangın çeşitleri, müdahale teknikleri ve yangından korunma yöntemleri konularında dersler aldı.

Eğitimlerde modern yangın söndürme araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanımı hem teorik sunumlarla hem de sahada gerçekleştirilen gerçek zamanlı tatbikatlarla pekiştirildi.

Eğitim programı sadece yangın müdahalesiyle sınırlı kalmadı. İtfaiye bünyesindeki şoförlere yönelik düzenlenen "İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri" eğitimi ile personelin acil durumlarda olay yerine daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşma kabiliyetleri geliştirildi.

İtfaiye teşkilatının modernizasyonu ve personel gelişimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, halkın can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, "Ankara İtfaiyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz bu ortak çalışma, ekiplerimizin afet ve yangınlara müdahale hızını ve etkisini artıracaktır. Adıyaman'ımızı her türlü olumsuzluğa karşı daha dirençli ve güvenli bir şehir haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.