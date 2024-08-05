İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler sit alanı olarak belirlenen alanda kaçak kazı yapan 7 kişiyi yakaladı. Beraberinde 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş, jeneratör, hilti, elektrik kablosu ve çeşitli kazı malzemelere ile yakalanan İ.U., R.K., M.Y., M.C., H.Y., A.E. ve S.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da İzinsiz Kazı Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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