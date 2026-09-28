Adıyaman'da Kardaş Apartmanı davası bilirkişi raporu gelmeyince 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Kardaş Apartmanı davası bilirkişi raporu gelmeyince 2027'ye ertelendi

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Adıyaman\'da Kardaş Apartmanı davası bilirkişi raporu gelmeyince 2027\'ye ertelendi
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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 37 kişinin öldüğü Kardaş Apartmanı davasında, 1 yıl 1 aydır beklenen bilirkişi raporu gelmediği için duruşma 26 Ocak 2027'ye ertelendi. Yakınlarını kaybedenler raporun bir an önce sunulmasını ve yargılamanın gecikmeden sonuçlanmasını istiyor.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 37 kişinin yaşamını yitirdiği Kardaş Apartmanı davasında, 1 yıl 1 aydır beklenen bilirkişi raporu gelmeyince duruşma 26 Ocak 2027'ye ertelendi. Depremde yakınlarını kaybedenler, bilirkişi raporunun bir an önce hazırlanarak dosyaya sunulmasını talep ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın merkez ilçesi Eskisaray Mahallesi'ndeki Kardaş Apartmanı'nın yıkılması sonucunda, aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 37 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Naci Çetinkaya, betonarme proje müellifi ve fenni mesul Hacı Abdurrahman Dimez ile Ramazan Turan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

1 YIL 1 AY GEÇTİ BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ

25 Ağustos 2025'te hazırlanan tensip zaptında, dosyanın Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderilerek bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Aradan 1 yıl 1 ay ve dört duruşma geçmesine rağmen bilirkişi raporu henüz hazırlanarak dosyaya sunulmadı.

Davanın beşinci celsesi, 26 Ocak 2027'de Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Depremde yakınlarını kaybedenler, bilirkişi raporunun bir an önce hazırlanarak dosyaya sunulmasını ve yargılamanın gecikmeden sonuçlandırılmasını talep ediyor.

Kaynak: ANKA
Adıyaman3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Kardaş Apartmanı davası bilirkişi raporu gelmeyince 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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