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Adıyaman'da karısını boğarak öldüren koca tutuklandı.

Karısını dün öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kemal Biçer, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Biçer, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Merkez Bahçelievler Mahallesi 934. Sokak'ta yaşayan Kemal Biçer, henüz bilinmeyen nedenle dün karısı Esma Biçer'i (41) boğarak öldürdükten sonra, cesedini çuvala koyup binanın bahçesine bırakmış, kötü koku yayılması üzerine çevredekiler, durumu polise bildirmişti. Bahçede bulunan kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Kemal Biçer, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.