Adıyaman'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları - Son Dakika
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Adıyaman'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları

Adıyaman\'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları

Adıyaman'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan Mahmut Gazi Çiğdem için arama faaliyetleri sürüyor.

15.11.2024 19:16
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Adıyaman'da kendisinden 10 gündür haber alınamayan gencin bulunması için arama çalışmaları yürütülüyor.

Bursa'dan 5 Kasım'da memleketi Adıyaman'a otobüsle gelen ve 6 Kasım günü akşam saatlerinde kendisinden haber alınamayan Mahmut Gazi Çiğdem'in (27) yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan inceleme sonucunda Çiğdem'in en son görüldüğü ve cep telefonu sinyalinin en son Nissibi Köprüsü civarından alındığı tespit edildi.

Güvenlik kameralarında Nissibi Köprüsü yakınlarına geldiği ve köprüde yürüdüğü belirlenen Çiğdem'in suya düşmüş olacağı ihtimali üzerinde duran arama ve kurtarma ekipleri, su altında row cihazları ve dalgıç ekipleriyle arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Anne Neslihan Turaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlundan 10 gündür haber alamadığını belirtti.

Turaç, "Oğlum en son burada görünmüş ve ekipler suya düşme ihtimali olduğunu söylüyorlar, kaç gündür kendisinden haber alamıyoruz. Yetkililerden destek istiyoruz. Lütfen, oğlumun ölü ya da diri bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

Arama ve kurtarma çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildiği, sabah yeniden başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Nissibi Köprüsü, Yerel Haberler, Mahmut Gazi, Güvenlik, 6 Kasım, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları - Son Dakika

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