Adıyaman'da Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

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2) ADIYAMAN'DA DEVRİLEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN'ın Besni İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobil sürücüsü Mehmet Karsoğlan ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Karsoğlan idaresindeki 35 AS 061 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Mehmet Karsoğlan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılıp yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedvavi altına alınan Karsoğlan'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.