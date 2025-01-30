Adıyaman'da Mesai Dışı Diş Polikliniği Açıldı

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Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde mesai dışı poliklinik hizmeti başladı.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde hastaların mağduriyet yaşamaması için mesai dışı poliklinik hizmeti başlatıldı.

Merkezde günlük poliklinik hizmetine ek olarak her gün 16.00-19.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası yaşanan aksaklıkları en aza indirmek için vatandaşlara tam kapasite sağlık hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Şirik, "Bugün itibarıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde mesai dışı poliklinik hizmeti vermeye başlıyoruz. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi ileterek Adıyamanımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Abdullah Karakuş ise normal mesainin dışında ek olarak 3 saat poliklinik hizmeti vereceklerini belirterek muayene olmak isteyenlerin 182 çağrı merkezinden randevu almaları gerektiğini dile getirdi.