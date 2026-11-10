Adıyaman'da MESEM öğrencisi genç, siren duyunca araç altında saygı duruşuna geçti

Adıyaman'daki bir oto tamirhanesinde çalışan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi genç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı kapsamında çalınan siren seslerini duyunca tamir yaptığı aracın altında saygı duruşunda bulundu.

Adıyaman MESEM 9. sınıf öğrencisi Muhammed Esed Yılmaz, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanede aracın altında yatar pozisyonda çalışırken siren seslerini duydu.

Aracın altında saygı duruşunda bulunan Yılmaz'ın ve çevresindeki esnafın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Yılmaz, AA muhabirine, sabah saatlerinde aracın altına girerek tamirat işlerine başladığını söyledi.

Çalıştığı sırada siren seslerini duyduğunu anlatan Yılmaz, "Atatürk'ü çok seviyorum. Siren seslerini duyunca önce aracın altından çıkmak istedim ancak ben çıkana kadar sirenler biter diye aracın altında saygı duruşu gerçekleştirdim çünkü bir anda çıkamadım. Ben de mecburen saygımı böyle göstermek zorunda kaldım." diye konuştu.