Adıyaman\'da minibüsler çarpıştı: 13 yaralı

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ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan 2 minibüsün çarpıştığı kazada, 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Çarhanek köyü yakınlarında meydana geldi. Tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mehmet Arslan yönetimindeki 02 ZA 152 plakalı minibüs ile Enes Aktay'ın kullandığı 46 BF 847 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüslerdeki 11 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.