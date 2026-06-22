Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
22.06.2026 21:55
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Besni'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Rıdvan Sağır (35) hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü Medet Ergün (48) ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Besni- Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Medet Ergün'ün kullandığı 31 SN 792 plakalı kamyonet ile Rıdvan Sağır idaresindeki 02 AGM 051 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ergün ile Sağır'ı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Rıdvan Sağır doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: DHA

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