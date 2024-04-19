Adıyaman\'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yiğit Y. idaresindeki 02 AEC 980 plakalı motosiklet, Kapcami Mahallesi19 Mayıs Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücüyle motosikletteki Hasan Talha K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, ülkesinin barış, bağlanabilirlik, refah ve istikrarın korunması gibi müşterek hedefleri ilerletmek üzere Çin ile işbirliği yapma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti. Zardari, zor zamanlarda çeşitli alanlarda Pakistan'a verdikleri sarsılmaz destekten ötürü Çin halkına ve liderliğine şükranlarını iletti. Ayrıca Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesini tamamlama kararlılığını bir kez daha dile getiren Zardari, düşman unsurların bu projeyi tehlikeye atmasına veya iki ulus arasındaki güçlü bağı zedelemesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapılan kaçak tütün operasyonunda, 4 iş yerinde yapılan baskınlarda 23 bin 620 dolu makaron, 5 bin adet bandrolsüz boş makaron, 13 adet elektronik sigara ve 30 adet elektronik sigara likiti bulundu. Operasyon sonucunda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Programı'nın, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 3 yıl 5 ay süreyle akredite edildiğini bildirdi. Prof. Dr. Çuvalcı, Matematik Bölümünün FEDEK tarafından akredite edilmesinin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Akreditasyonla Matematik Bölümünün kalitesi ve başarısının onayladığının altını çizen Çuvalcı, akademisyenlere teşekkür ederek, akreditasyonların öğrencilere ve bölümlere hayırlı olmasını diledi. Çuvalcı, Matematik Bölümünün sadece akademik mükemmelliği değil, öğrencilerin bireysel gelişimini ve başarısını da hedeflediğini vurguladı ve bu akreditasyonun doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade etti.
Niğde Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 Yılı Olağan Toplantısı, Vali Yardımcısı Resul Özdemir başkanlığında yapıldı. Toplantıda, encümen üyeleri seçildi ve birliğin faaliyetleri değerlendirildi.
Afyonkarahisar Valiliği, Kurtuluş Savaşı döneminde kullanılan Zafer Müzesi'nin restorasyon çalışmalarının sona geldiğini ve projeye 7 milyon 130 bin 487 TL bütçe ayrıldığını duyurdu. Restorasyon sürecinde zarar veren betonarme kolon ve kirişlerin kaldırıldığı belirtilen açıklamada, müzenin yaz aylarında ziyarete açılması planlandığı ve orijinal mimari yapısına kavuşacağı ifade edildi.
Vali Gökmen Çiçek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Çiçek, Büyükkılıç'a şehre hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve yeni dönem için başarı diledi. Büyükkılıç da Çiçek'e şehre katkı sağlayan yaklaşımları ve pozitif bakışı dolayısıyla teşekkür etti ve yeni dönemde şehrin imarı ve gelişimi için çalışacaklarını vurguladı.
Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesinde düzenlenecek yarışta sporcular, 34 kilometrelik parkuru plaja kurulacak rampadan denize atlayışla tamamlayacak. Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan sporcuların mücadele edeceği yarış, Kemer bölgesinin bisiklet turizmi altyapısını ve coğrafyasını ön plana çıkarmak amacıyla düzenleniyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, küçük yaştaki çocuklarını kullanarak vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon başlattı. Dilendirilen çocuklar ailelerine teslim edildi.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve İlçe jandarma ekipleri tarafından hayvan hareketleri ve hayvansal ürünlerin denetimleri çerçevesinde yol kontrolleri gerçekleştirildi.
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