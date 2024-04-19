Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Adıyaman\'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kapcami Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında, Yiğit Y. idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ve motosiklette bulunan Hasan Talha K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

19.04.2024 14:53
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Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yiğit Y. idaresindeki 02 AEC 980 plakalı motosiklet, Kapcami Mahallesi19 Mayıs Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücüyle motosikletteki Hasan Talha K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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