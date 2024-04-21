Adıyaman\'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Tokat'ta deprem düğün salonunun çatısını yıktı

Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bir düğün salonunun çatısını yıktı. AFAD'ın verilerine göre deprem, 12.4 kilometre derinlikte gerçekleşti ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.