Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Adıyaman\'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Adıyaman'da M.E.A. idaresindeki 34 GCP 369 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki H.T'ye çarptı. Kazada yaralanan H.T, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

21.04.2024 15:43
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Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı.

M.E.A. idaresindeki 34 GCP 369 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan H.T'ye (70) çarptı.

Kazada yaralanan H.T, 112 Acil Sağlık ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

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