Adıyaman Belediyesi'nin etüt merkezleri ve okuma salonlarında motivasyon ikramı - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nin etüt merkezleri ve okuma salonlarında motivasyon ikramı

Adıyaman Belediyesi\'nin etüt merkezleri ve okuma salonlarında motivasyon ikramı
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Adıyaman Belediyesi'ne ait kütüphane, etüt merkezi ve okuma salonlarında ders çalışan öğrencilere simit, poğaça, çay ve sıcak su ikramı yapıldı. Öğrenciler, sunulan imkanlardan memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yaşayan Kütüphane, Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, Ali Yılmaz Etüt Merkezi ve Sırrı Süreyya Önder Okuma Salonu'nda ders çalışan öğrencilere simit ve poğaça ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin eğitime destek çalışmaları kapsamında hizmete sunulan etüt merkezleri, kütüphaneler ve okuma salonları, öğrencilere sessiz ve konforlu ders çalışma ortamının yanı sıra çeşitli imkanlar da sağlıyor. Gün içerisinde ücretsiz çay ve sıcak su hizmetinden yararlanan öğrencilere yapılan simit ve poğaça ikramı da memnuniyetle karşılandı. Özellikle KPSS ve diğer sınavlara hazırlanan gençler, bilgisayar ve etüt salonlarından yararlanarak çalışmalarını sürdürürken, sunulan imkanlar dolayısıyla Başkan Tutdere'ye teşekkür etti.

"DERS ÇALIŞMA ORTAMIMIZ ÇOK GÜZEL"

Belediyenin sunduğu imkanlardan yararlanan öğrenciler, duydukları memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

-Mehmet Emin Çelik: "Ders çalışma ortamımız çok güzel. Derslerimize bilgisayarlardan çalışıyoruz, ortamımız serin ve rahat. Bize sunulan hizmetlerden çok memnunuz. Sıcak su, çay, simit ve poğaça ikramı yapılıyor. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye bizlere sağladığı bu imkanlar ve gösterdiği emek için çok teşekkür ediyoruz."

-Melek Karadağ: "Kütüphanenin ortamından ve sunulan hizmetlerden çok memnunuz. Çay ikramından günlük ihtiyaçlarımıza kadar pek çok ayrıntının düşünülmesi bizi mutlu ediyor. Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye çok teşekkür ediyorum. Bu tür eğitim alanlarının sayısının daha da artmasını istiyoruz."

Mustafa Sağır: "Ön lisans öğrencisiyim ve belediyemizin bize sunduğu bu hizmetlerden faydalanıyorum. Çay ve sıcak su hizmetinin yanı sıra bilgisayar ve etüt salonlarıyla öğrenciler için çok iyi imkanlar sunuluyor. Simit ve poğaça ikramları da bizleri mutlu ediyor. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye açtığı kütüphaneler ve gençlere sağladığı bu imkanlar için çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nin etüt merkezleri ve okuma salonlarında motivasyon ikramı - Son Dakika

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