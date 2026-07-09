Alitaş Mahallesi'nde Çırçır Deresi kenarındaki otlukta, gece geç saatlerde yangın çıktı. Dere kenarından duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otluk alandaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Ot Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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