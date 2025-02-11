Adıyaman\'da Otobüs-Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Adıyaman'da yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Z.D. idaresindeki 02 BF 671 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, Yavuzselim Mahallesi'nde F.A. yönetimindeki 02 ACG 163 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü F.A, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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