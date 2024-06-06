Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Adıyaman\'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

06.06.2024 17:21
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İ.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kahta- Siverek kara yolu Kahta Çayı yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

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