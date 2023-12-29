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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı•
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.H. idaresindeki 02 HP 337 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi yakınlarında F.K. idaresindeki 02 AE 015 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika