Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
N.T. idaresindeki 06 K 4781 plakalı otomobil, K.T. idaresindeki 02 AEB 335 plakalı motosikletle Atatürk Bulvarında çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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