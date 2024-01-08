 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2013-2016 yılları arasında kentte meydana gelen sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettikleri iddiasıyla Z.A, B.P. ve M.E isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adıyaman\'da PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
08.01.2024 - 18:00,
Abone Ol

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başsavcılık koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda PKK/KCK'ya üye oldukları, 2013-2016 yılları arasında kentte meydana gelen sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettikleri iddiasıyla şüpheli Z.A, B.P. ve M.E'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Adıyaman, PKK, Güvenlik, Terör, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51
Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57
İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız

Son Dakika
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57 İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız
15:48 Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 19:09:48. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement