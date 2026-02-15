Adıyaman'da Sağanak Tarım Arazilerini Su Bastı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.

İlçede aralıklarla devam eden yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle Havşeri Çayı'nda meydana gelen taşma nedeniyle Mirsu Ovası yakınlarındaki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Vatandaşlardan Yakup Teke, AA muhabirine, ilçede 3 gündür aralıksız yağmur yağdığını belirterek, derelerin taştığını ve yaşamın olumsuz etkilendiğini söyledi.

Geçmiş yıllarda kuraklık yaşandığını hatırlatan Teke, "Bazı çeşmeler kurumuştu, şimdi ise taşkınlar yaşanıyor. Umarım arazilerde sular çekilir ve bölge halkı yeniden üretime başlar." dedi.