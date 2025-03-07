Adıyaman'da Salep Fideleri Dikildi

Adıyaman'da salep üretimi için öğrencilerden önemli adım

ADIYAMAN - Adıyaman Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, kentin ürün çeşitliliğinin zenginleşmesi için deneme amaçlı salep fidesi dikildi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un katılımıyla gerçekleştirilen salep fidesi dikimiyle bölge tarımına alternatif ürün kazandırmak amaçlanıyor. Yüksek katma değeri ve artan talebiyle dikkat çeken salep bitkisi, ancak doğadan bilinçsiz şekilde toplanması, türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bu nedenle, kontrollü ve sürdürülebilir üretim büyük bir önem taşıyor. Toprak analizleri yapılan ve Adıyaman'ın iklim şartlarının salep yetiştiriciliği için uygunluğu deneme dikimiyle belirlenecek. Okulun bahçesinde gerçekleştirilen deneme dikimi, Adıyaman'da ki üreticilere öncü olacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Salep üreticiliğinin yaygınlaştırılması ve bölgeye uyumlu olup olmadığına dair deneme dikimini gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerle hem tarımın geleceğiyle ilgili bilgi sahibi olan gençleri yetiştirmek hem de Adıyaman'ımızın tarım çeşitliliğini arttırmak ile ilgili Tarım İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Örnek uygulama olarak da diğer tarımla uğraşan üreticilerimizle bunun süreçlerini anlatacağız. İnşallah bundan sonra birçok farklı alanda da üretimlerimizi gerçekleştirip, hem döner sermayesi olmuş bir meslek lisesi olacak. Fide yetiştirecek, kendi tohumunu üretecek. Ata tohumuyla beraber de üretimi gelecek nesillere aktarılmasını arzu ediyoruz. Salep son yıllarda özellikle doğada bilinçsizce koparılmasından sonra neslinin tükenmeye doğru gittiği bir bitki. Bu noktada artık Tarım İl müdürlüğü de yaptığı projelerle küçük küçük alanlarda bu üretimin arttırılmasıyla ilgili projeleri var. Bir de Adıyaman'da ürün çeşitliliğinin arttırılması, ekonomik anlamda daha verimli ürünlerin Adıyaman'da ki üreticilerimize örnek olması için küçük bir bölümde bu toprağa uygun olup olmadığını test etmek ve kendi tohumunu oluşturup üreticilere böyle bir üretimin de yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Maddi getirisi yüksek olan bir bitki olduğu için üreticilerimize faydalı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.