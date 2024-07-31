Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Enes A. idaresindeki 46 BF 847 plakalı minibüs ile Mehmet A'nın kullandığı 02 ZA 152 plakalı minibüs, Kahta-Sincik karayolu Çarhanek köyü Kayadibi mezrası civarında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Servis Minibüsleri Çarpıştı: 13 Yaralı - Son Dakika
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