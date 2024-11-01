Adıyaman'da düzenlenen silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalındaki bir evde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisi aldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 61 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.Y. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Silah Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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