Adıyaman'da Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

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Adıyaman'da düzenlenen silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalındaki bir evde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisi aldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 61 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Y. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.