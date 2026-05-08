Adıyaman Belediyesi, Sırrı Süreyya Önder Parkı'nı 10 Mayıs'ta Hizmete Açacak

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, sinema yönetmeni, yazar ve siyasetçi merhum Sırrı Süreyya Önder'in adını Yeni Mahalle'de hizmete açacağı parkla yaşatacak. Parkın açılışı 10 Mayıs Pazar günü yapılacak.

İş insanı Abdulkadir Binici'nin destekleriyle yapımı tamamlanan Sırrı Süreyya Önder Parkı, 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 12.00'de düzenlenecek törenle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de Mayıs Ayı Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada merhum Sırrı Süreyya Önder'i rahmetle anarak, tüm vatandaşları açılışa davet etti.

"ADIYAMAN'IN KIYMETLİ BİR DEĞERİNİN ADINI YAŞATACAĞIZ"

Başkan Tutdere, şunları söyledi:

"Adıyaman'ımızın yetiştirdiği kıymetli isimlerden, hem siyasetiyle hem kişiliğiyle hem de Türkiye'de barışa sunduğu katkılarla hafızalarda yer edinen değerli büyüğümüz Sayın Sırrı Süreyya Önder'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Adıyaman'a sabır diliyorum."

Daha önce aldığımız karar doğrultusunda, hayırseverlerimizin destekleri ve belediyemizin çalışmalarıyla Yeni Mahalle'de çok güzel bir parkı tamamladık. 10 Mayıs Pazar günü parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Bu hizmetin mahallemize, şehrimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman Belediyesi olarak, Türkiye'nin sevgisini kazanmış kıymetli bir hemşehrimizin adını bu parkta yaşatacağız. Tüm Adıyamanlıları açılışımıza davet ediyorum."

Toplam 7 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirilen Sırrı Süreyya Önder Parkı, Yeni Mahalle'nin yeni sosyal yaşam alanlarından biri olacak. Park içerisinde okuma salonu, kütüphane, sosyal donatı alanları, yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve dinlenme alanları yer alıyor.