Adıyaman\'da Taziye Evi Sayısı 23\'e Yükseliyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, kent genelinde toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla taziye evi yatırımlarını sürdürüyor. Dicle ailesiyle imzalanan protokol ile kentteki taziye evi sayısı 23'e yükseliyor.

Adıyaman Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında kente altı yeni taziye evi kazandırılırken, projeler birer birer tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Yapımı tamamlanan Yenimahalle Abuzer–Hayriye Boynukara Taziye Evi ile Fatih Mahallesi Ömer Turan Taziye Evi hizmet vermeye başlarken; Adıyaman Belediyesi tarafından İmamağa Mahallesi'nde inşa edilen taziye evinde de tefrişat çalışmaları tamamlandı. İmamağa Taziye Evi, kısa süre içerisinde düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Varlık Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden iki taziye evi de kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile iş insanı, Ford Interteks Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dicle arasında Altınşehir Mahallesi'nde inşa edilecek taziye evi için 2 Ocak 2026 tarihinde protokol imzalandı. Bu projeyle birlikte kent merkezindeki taziye evi sayısı 17'den 23'e yükselecek.

"Bu dayanışma Adıyaman'ın gücüdür"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Tutdere, taziye evlerinin toplumsal dayanışmanın önemli mekanları olduğunu vurgulayarak, "Acıların paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği taziye evlerini kentimizin her noktasına kazandırmaya devam ediyoruz. Bu süreçte yalnızca belediyemizin imkanları değil, hayırsever vatandaşlarımızın kıymetli destekleri de büyük rol oynuyor. Destek veren tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Adıyaman'ı dayanışma ruhuyla, hep birlikte yeniden ayağa kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.