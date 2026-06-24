Adıyaman'da 'Her Mahalleye Taziye Evi' hedefiyle 3. taziye evi açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da 'Her Mahalleye Taziye Evi' hedefiyle 3. taziye evi açıldı

24.06.2026 14:12  Güncelleme: 15:11
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Adıyaman Belediyesi, 'Her Mahalleye Taziye Evi' hedefiyle İmamağa Mahallesi’nde yeni bir taziye evi açtı. Başkan Tutdere döneminde üç taziye evi tamamlanırken, beş mahallede inşaat devam ediyor. Mevcut taziye evlerinde de bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, "Her Mahalleye Taziye Evi" hedefi doğrultusunda kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak İmamağa Mahallesi'ne kazandırılan Taziye Evi ve Çok Amaçlı Yaşam Alanı'nın hizmete açılmasıyla birlikte, Başkan Abdurrahman Tutdere döneminde tamamlanan taziye evi sayısı üçe yükseldi.

Adıyaman Belediyesi tarafından tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla inşa edilen İmamağa Taziye Evi ve Çok Amaçlı Yaşam Alanı, iki gün önce düzenlenen törenle mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Kadınlar ve erkekler için ayrı kullanım alanları, yemekhanesi, otoparkı ve çevre düzenlemesiyle dikkat çeken tesis, yalnızca taziye günlerinde değil, mahallenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarında da kullanılabilecek nitelikte planlandı.

TUTDERE DÖNEMİNDE ÜÇ YENİ TAZİYE EVİ HİZMETE AÇILDI

Vatandaşların acı günlerinde daha sağlıklı, konforlu ve modern ortamlarda bir araya gelebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Başkan Abdurrahman Tutdere'nin göreve gelmesinin ardından üç taziye evi tamamlanarak hizmete sunuldu. Bu kapsamda Boynukara Taziye Evi 2025 yılında hayırseverlerin desteğiyle tamamlanarak kente kazandırıldı. Fatih Ömer Turan Taziye Evi 2026 yılında hizmete açılırken, tesisin koltuk, sehpa, klima, semaver ve diğer tefrişat ihtiyaçları Adıyaman Belediyesi tarafından karşılandı. Son olarak İmamağa Taziye Evi ve Çok Amaçlı Yaşam Alanı ise tamamen Adıyaman Belediyesi'nin bütçesiyle inşa edilerek mahalle sakinlerinin kullanımına açıldı.

BEŞ MAHALLEDE YENİ TAZİYE EVİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Adıyaman Belediyesi, yeni taziye evi yatırımlarını kent geneline yaymak amacıyla çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyor. Kayalık Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Alitaşı Mahallesi, Varlık Mahallesi ve Altınşehir Mahallesi'nde yapımı süren beş yeni taziye evinin de kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

MEVCUT TAZİYE EVLERİNDE BAKIM VE MODERNİZASYON ÇALIŞMASI

Öte yandan, Adıyaman Belediyesi, yeni taziye evleri inşa etmenin yanı sıra mevcut taziye evlerinin fiziki koşullarını iyileştirmek için de kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda kent genelindeki 6 taziye evinin eskiyen halıları yenileriyle değiştirildi. 16 taziye evinde tadilat, bakım, onarım ve boya çalışmaları yapılarak binalar daha temiz, düzenli ve kullanışlı hale getirildi. Ayrıca 16 taziye evinin semaverleri yenilenirken, semaver davlumbazlarının montajı da tamamlandı.

"TAZİYE EVLERİ İNANCIMIZDA VE ADIYAMAN KÜLTÜRÜNDE ÇOK ÖZEL BİR YERE SAHİP"

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Tutdere, taziye evlerinin Adıyaman'ın toplumsal yaşamında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Tutdere, "Taziye evleri inancımızda, geleneğimizde ve Adıyaman kültüründe çok özel bir yere sahip. Biz taziye evlerimizde acılarımızı paylaşıyor, dayanışmamızı büyütüyoruz. Hemşehrilerimizin en zor günlerinde daha temiz, daha modern ve daha kullanışlı alanlarda bir araya gelebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana hem yeni taziye evleri yaptıklarını hem de mevcut taziye evlerini yenilediklerini ifade eden Tutdere, "Bugüne kadar üç yeni taziye evini hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Beş mahallemizde ise yeni taziye evi inşaatlarımız devam ediyor. Bunun yanında mevcut taziye evlerimizin halısından boyasına, semaverinden davlumbazına kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Amacımız, her mahallemizde vatandaşlarımızın acılarını paylaşabilecekleri, dayanışma duygusunu büyütebilecekleri nitelikli alanlar oluşturmak. Adıyaman'ımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'Her Mahalleye Taziye Evi' hedefiyle 3. taziye evi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 'Her Mahalleye Taziye Evi' hedefiyle 3. taziye evi açıldı - Son Dakika
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