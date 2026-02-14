Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahta'da tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?