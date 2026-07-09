Adıyaman\'da Toprak Kayması: İşçi Kurtarıldı

ADIYAMAN'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında ismi öğrenilemeyen ve su tesisatçısı olduğu belirtilen işçi, göçük altında kaldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından işçiyi göçük altından çıkardı. Sağlık görevlilerine teslim edilen işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.