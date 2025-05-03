Adıyaman\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

M.E. idaresindeki 44 KB 030 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında M.K. idaresindeki 02 AFK 725 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile araçtaki M.S.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, M.S.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.