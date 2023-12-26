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Adıyaman'da trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü - Son Dakika
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Adıyaman'da trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Zamir Elmınır, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman\'da trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü
26.12.2023 - 15:23,
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Adıyaman'daki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Hastane Caddesi'ndeki Saat Kulesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Zamir Elmınır, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hüseyin Ç. ise polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Hüseyin Ç. yönetimindeki 80 LG 053 plakalı otomobil, Saat Kulesi yakınlarında Ahmet Zamir Elmınır idaresindeki 02 MA 1865 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada Elmınır ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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