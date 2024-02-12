Adıyaman'da TYP Personellerine Hijyen Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Adıyaman'da TYP Personellerine Hijyen Eğitimi Verildi

Adıyaman\'da TYP Personellerine Hijyen Eğitimi Verildi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastane konferans salonunda 90 TYP personeline genel temizlik, el hijyeni, atık yönetimi eğitimi verildi. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, bu tür eğitimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

12.02.2024 12:21
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Adıyaman'da Toplum Yararına Çalışma Program (TYP) personellerine hijyen eğitimi verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastane konferans salonunda 90 TYP personeline genel temizlik, el hijyeni, atık yönetimi eğitimi verildi.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, bu tür eğitimlerin aralıksız devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA

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