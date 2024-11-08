Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, otobüste yolcu konumundaki V.K. ile O.T'nin üst aramasında 36,61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?