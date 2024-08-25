Adıyaman\'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında yaptıkları çalışmalar kapsamında şüphelendikleri M.K ile M.C'nin üst ve çanta aramasını yaptı.

Ekipler aramalarda 2 bin 100 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.