Adıyaman\'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında yaptıkları çalışmalar kapsamında şüphelendikleri M.K ile M.C'nin üst ve çanta aramasını yaptı.
Ekipler aramalarda 2 bin 100 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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