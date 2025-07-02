Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. ve H.M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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