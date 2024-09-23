ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonunda ekipler, belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 34 gram esrar, 160 gram kanbabinoid, 7 kök kenevir, 3 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 23 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika
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