Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Adıyaman\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda G.Y, A.G. ve Z.A. isimli 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 41 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

06.04.2024 16:56
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda G.Y, A.G. ve Z.A. gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde narkotik dedektör köpeği Cadı'nın da katılımıyla yapılan aramalarda 41 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevek edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Adıyaman, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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