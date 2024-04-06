Adıyaman\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda G.Y, A.G. ve Z.A. gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde narkotik dedektör köpeği Cadı'nın da katılımıyla yapılan aramalarda 41 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevek edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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Muğla'nın Milas ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kaza yapan şüpheli şahıs, polise mukavemet gösterdi. Bugün adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzonspor, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında İliç'i 137-28 mağlup etti. Maç boyunca etkili hücum ve savunma performansı sergileyen Trabzonspor, galibiyeti takımın sıkı hazırlıklarına ve oyuncuların özverisine bağladı. Başantrenör Osman Ekici, taraftarların desteğiyle daha da güçlü ve motive bir şekilde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.
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