Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Şüpheli tutuklandı

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Şüpheli tutuklandı

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

21.03.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.A. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik, Adıyaman, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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