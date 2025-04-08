Adıyaman'da Vartana Geçici Yaşam Merkezi'nde İçme Suyu İstasyonu Kuruldu

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim ziyareti sırasında söz verdiği içme suyu, istasyonu Vartana Geçici Yaşam Merkezi'nde kuruldu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 20 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği seçim ziyareti sırasında Vartana'daki hemşehrilerine verdiği sözü tutarak, bölgede içme suyu istasyonunun kurulmasını sağladı. Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı ve Adıyaman'ın en büyük konteyner yerleşkesi olma özelliği taşıyan Vartana'da kurulan içme suyu istasyonu, bölgedeki yaşam koşullarının iyileşmesine destek oluyor.

"Yaşadığımız mağduriyet giderildi"

Vartana Köyü Muhtarı Aziz Daşkol, "Sayın Başkanımız seçim döneminde bu konuda açık bir söz vermişti. Bu söz yerine getirildi. Yaşadığımız mağduriyet giderildi. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Bölgede yaşayan yurttaşlar ise "Uzun süredir bu anı bekliyorduk. Artık güvenle içebileceğimiz, yemek yaparken ve çay demlemede kullanabileceğimiz suya sahibiz. En önemlisi, çocuklarımız artık uzak yerlerden su taşımak zorunda kalmıyor" diye konuştu.

Daha önce içme suyu temini için aileleriyle birlikte uzak mesafeleri yürümek zorunda kalan çocuklar, artık evlerinin önünden temiz ve sağlıklı suya ulaşabiliyor.