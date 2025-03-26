Adıyaman'da Yeni Meydan Cami Kadir Gecesi'nde İbadete Açılıyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi tarafından inşa edilen ve 850 kişilik kapasitesiye Meydan Cami, Kadir Gecesi'nde (bugün) düzenlenecek özel programla ibadete açılıyor.

Adıyaman Belediyesi'nin inşa ettiği Meydan Cami, Kadir Gecesi'nde ibadete açılacak.

Bugün saat 19.30'da başlayacak "Kadir Gecesi Özel Programı" ile birlikte ilk kez cemaate kapılarını açacak cami, modern mimarisiyle de dikkati çekiyor.