Adıyaman Belediyesi, Yeşilyurt'a Muhtar Evi ve Afet Lojistik Odası Kazandırdı

13.04.2026 09:54  Güncelleme: 11:05
(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Yeşilyurt Mahallesi'ne kazandırılan muhtar evi ve afet lojistik odasının açılışını gerçekleştirdi. Yeni merkez, olası afetlerde mahallelinin ilk başvuru noktalarından biri olacak.

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın yeniden inşası için çalışmalarını aralıksız sürdüren Tutdere, Yeşilyurt Mahallesi'nde modern muhtar evi ile afet lojistik odasını hizmete açtı. Mahalleye kazandırılan yeni muhtar evi, vatandaşların günlük ihtiyaçlarında başvuracağı önemli bir hizmet noktası olurken; afet lojistik odası ise deprem ve benzeri acil durumlarda mahalle sakinlerinin ilk ulaşacağı merkezlerden biri olacak.

Mahalle muhtarlığı ve afet lojistik odasının açılış programına Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı (AGEYV) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Akın, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk, Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Demiralp ile mahalle sakinleri katıldı.

"Muhtarlar yerel yönetimin önemli bir parçası"

Açılışta konuşan Tutdere, muhtarların yerel yönetim anlayışında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, mahallelerin ihtiyaçlarını muhtarlarla birlikte tespit edip çözüm ürettiklerini söyledi. Muhtarlıkların vatandaşın kamu hizmetine ilk başvuru noktalarından biri olduğunu vurgulayan Tutdere, bu nedenle muhtar evlerinin fiziki koşullarına özel önem verdiklerini ifade etti. Adıyaman Belediyesi olarak bugüne kadar 11 muhtar evini hizmete kazandırdıklarını belirten Tutdere, muhtar evinin yanında açılan afet lojistik odasının ise olası afetlere karşı mahalle ölçeğinde hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlayacağını söyledi.

Afet anlarında ilk müdahale için donanımlı merkez

Afet lojistik odasında jeneratörden demir kesme ekipmanlarına, ilk yardım malzemelerinden acil müdahale araçlarına kadar birçok ekipmanın hazır bulundurulacağını kaydeden Tutdere, olası bir felaket anında mahallelinin ilk müdahaleyi kendi mahallesinde yapabilmesine olanak sağlanacağını dile getirdi.

Toplanma ve barınma alanıolarak da kullanılacak

Muhtar evi ve lojistik odadan oluşan kompleksin, olası bir afet anında aynı zamanda toplanma ve barınma alanı olarak da kullanılacağını ifade eden Tutdere, tesislerin yüksek dayanıklılıkla ve afetlere dirençli şekilde inşa edildiğini söyledi.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Demiralp ile mahalle sakinleri de konuşmalarında, mahallelerine kazandırılan hizmetlerden dolayı Tutdere'ye teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

