Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü devrildi, 14 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen yolcu minibüsündeki 14 kişi yaralandı.
Y.A. idaresindeki 02 LF 228 plakalı yolcu minibüsü, Kahta-Siverek kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 13 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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