Adıyaman\'daki 323 Yıllık Kilise Restorasyona Girdi

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Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 323 yıllık Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilecek kilisede deprem sonrası lazerle belgeleme işlemi yapıldı. Kilisenin çelik malzemeyle askıya alınmasının ardından üst betonarme örtüsü kaldırılarak rölöve projesi çizildi.

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Grigoriyos Melki Ürek, gazetecilere, kilisenin depremlerde ağır hasar aldığını anımsattı.

Restorasyon çalışmaları kapsamında numaralandırılan duvar taşlarının yerinden alınarak kilisenin sökümüne başlandığını aktaran Ürek, "Bütün sökümlerden ve uygun hale getirildikten sonra aynı model aynı kiliseyi tekrar imar etmeyi düşünüyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." dedi.