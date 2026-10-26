Adıyaman Gerger\'de çukura düşen eşek köylülerin çabasıyla kurtarıldı

Adıyaman Gerger'de çukura düşen eşek köylülerin çabasıyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde elektrik direği için açılan çukura eşek düştü. Durumu fark eden köylüler eşeği yoğun çabayla çıkarırken, eşeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde elektrik direği için açılan çukura düşen eşek, köylülerin yoğun çabası sonucu çıkarıldı.?
Köyde yürütülen çalışmalar kapsamında elektrik direği için açılan çukura eşek düştü. Durumu fark eden köylüler, yaptıkları çalışmayla eşeği kurtardı. Eşeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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