Adıyaman Hastanesi Otoparkında Yangın

ADIYAMAN Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açık otoparkında bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi otoparkında, öğle saatlerinde bir otomobilde yangın çıktı. Otomobilden duman yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, otomobilde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.